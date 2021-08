Flere kommuner mener nytt testsystem for skoler og barnehager kom for brått på

Flere kommuner er kritiske til nytt testsystem for skoler og barnehager. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Flere kommuner er kritiske til et nytt coronatestsystem for skoler og barnehager og mener de nye retningslinjene kom for brått på.