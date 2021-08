Solberg: Gjenåpningen framskyndes med to uker

Statsminister Erna Solberg (H) mener gjenåpningen av Norge vil framskyndes med to uker etter nyheten om at Norge mottar 1 million ekstra Moderna-doser fra Polen. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Som følge av at flere kan bli fullvaksinert to til tre uker tidligere, framskyndes også gjenåpningen av samfunnet, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Fredag morgen ble det kjent at Norge får 1 million ekstra Moderna-doser fra Polen. Dette gjør at den voksne delen av befolkningen kan bli fullvaksinert innen de to første ukene i september, som er to uker tidligere enn regjeringen tidligere har anslått.

På spørsmål fra VG om det betyr at også gjenåpningen framskyndes med to uker, svarer Solberg:

– Det betyr at den fremskyndes med to uker.