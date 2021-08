Erna Solberg sår tvil om oljeleting i nye områder

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier blankt nei til full letestans, men svarer mindre kategorisk på spørsmål om boring i umodne områder.

Statsministeren svarer kontant når hun får spørsmål om kravene fra regjeringspartner Venstre om full stans i letingen etter mer olje og gass:

– Det er ikke aktuelt for Høyre.

– Det er ikke aktuelt?

– Nei, det er ikke aktuelt. Og vi kommer til å bruke vår tyngde i et regjeringssamarbeid til å være tydelige på at vi har en stor og viktig næring som vi fortsatt skal jobbe med, sier Erna Solberg til NTB.

Venstre, MDG, SV og Rødt har alle programfestet full stans i letingen etter olje og gass på norsk sokkel, mens KrF vil begrense letingen til modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet.

Høyre, Frp, Ap og Sp går derimot til valg på at letingen skal fortsette.

To former for konsesjonsrunder

Solberg svarer likevel mer uforpliktende når hun får spørsmål om leting i nye områder.

– Det er temaer som sikkert kommer opp, sier hun.

Bakteppet er at det i oljeforvaltningen i Norge skilles mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og TFO-runder.

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn. Den 25. konsesjonsrunden ble fullført i juni.

TFO-rundene fokuserer derimot på modne deler av sokkelen. Disse rundene holdes årlig.

Bru: – For tidlig å si

Ifølge olje- og energiminister Tina Bru, som er nestleder i Høyre, er partiets utgangspunkt at både de nummererte rundene og TFO-rundene skal fortsette i framtida.

– Høyre er en garantist for at petroleumsnæringen også i årene framover vil få tilgang på leteareal. Det er viktig for å opprettholde aktivitet i næringen, sier hun.

Bru viser til at TFO-runden for 2021 allerede er sendt på høring. I denne runden tas det sikte på tildeling tidlig i 2022.

– Det er derimot for tidlig å si noe om en eventuell 26. konsesjonsrunde, sier Bru.

Olje- og energidepartementet opplyser at det så langt ikke er satt i gang noe arbeid med en eventuell 26. runde.

TFO-rundene blir viktigst

Solbergs svar er at hun tror TFO-rundene blir viktigst framover.

Statsministeren legger til at hun nok tror det blir holdt minst én nummerert konsesjonsrunde til. Men hun er langt fra kategorisk:

– Vi skal iallfall ikke legge vekk at det blir en 26. konsesjonsrunde, sier hun.

Bru mener det bare er naturlig at de nummererte konsesjonsrunde er blitt noe mindre i omfang enn før.

– Det skyldes at det meste av det åpnede arealet i våre åpnede havområder begynner å bli modent og godt utforsket.

Venstre lover kamp

Venstre-leder Guri Melby blir for sin del bare mer og mer overbevist om at full letestans er riktig.

– Det er stadig flere som erkjenner at vi ikke kan fortsette som før, at klimaet ikke tåler det, og at vi ikke kan fortsette å gamble på at Parisavtalen ikke skal oppfylles, sier partilederen til NTB.

Hun lover nå å kjempe hardt for å få Høyre med på en letestans hvis de borgerlige skulle klare å snu trenden på meningsmålingene og vinne valget.

I stortingsmeldingen «Energi til arbeid», som ble lagt fram for bare to måneder siden, gikk regjeringen derimot inn for å videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel.

– Den meldingen er basert på det som i dag er regjeringsplattformen. Men vi ønsker å endre den hvis vi skal fortsette i en ny periode, forklarer Melby.

– Betyr det at dere trekker støtten til «Energi til arbeid»?

– Det betyr at vi må forhandle politikken på dette området på nytt.