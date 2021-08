Flertall lite bekymret over klimaendringer

NTB

Bekymringen for klimaendringene er størst blant dem som er født etter 1990, viser tall fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen (UiB).

Tallene viser også at et flertall på 56 prosent av de spurte oppgir å være lite bekymret for klimaendringer, skriver Bergens Tidende.

I gruppen født etter 1990 er andelen bekymrede 62,2 prosent, mens blant folk født før 1959 er andelen bare 37,4 prosent. Tallene er fra februar i år.

Andelen som sier de er «bekymret» eller «svært bekymret», har variert fra en drøy tredel høsten 2015 til nesten halvparten vinteren 2019. Siden da har andelen bekymrede gått ned med fem prosentpoeng.

Statsviter Åsta Dyrnes Nordø ved forskningsinstituttet Norce mener likevel at bekymringen har holdt seg relativt stabilt.

– Noen dupper og topper må man regne med, men mønsteret er en slående stabilitet siste sju årene: I overkant av 40 prosent rapporterer høy bekymring for klimaendringene, sier Nordø.

Hun sier at klimasaken er én av mange saker som kjemper om oppmerksomhet.

– De siste to årene har det meste dreid seg om covid-19 og klimasaken har vært lite diskutert, sier Nordø.

Norsk medborgerpanel har spurt deltakerne hvor bekymret de er for klimaendringer siden 2014.