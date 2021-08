NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 13. august.

Seks døde i skyteepisode i Plymouth

Til sammen seks personer, blant dem en angivelig gjerningsmann, er døde etter en skyteepisode i den engelske byen Plymouth. Et barn skal være blant de drepte i hendelsen, som politiet sier ikke er terrorrelatert.

To kvinner og to menn, samt en tredje mann ble funnet døde på åstedet, mens en kvinne døde på sykehus med skuddskader. Politiet opplyste ikke om alder på de døde, men den lokale parlamentarikeren Luke Pollard tvitrer at et barn under ti år er blant ofrene. Han skriver videre at flere blir behandlet på sykehus.

Taliban har inntatt Afghanistans nest største by

Taliban har inntatt Kandahar, Afghanistans nest største by, opplyser kilder til nyhetsbyråene AP og DPA. Tidligere torsdag falt Herat, landets tredje største by.

Alle regjeringsstyrker har forlatt byen og gått i dekning, forteller politikerne Gul Ahmad Kamin og Arif Noorzay til DPA. Det skjedde etter harde sammenstøt mellom regjeringsstyrkene og Taliban.

623 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 623 koronasmittede personer i Norge. Det er 63 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 490 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 378, så trenden er stigende.

Støre tar ledelsen over Solberg i statsministermåling

Ap-leder Jonas Gahr Støre har passert Høyre-leder Erna Solberg på VGs statsministermåling. I alt 51 prosent av de spurte i VGs måling svarer at de vil ha Støre som statsminister, mens 41 prosent vil ha Solberg.

Det er første gang i 2021 at Støre tar ledelsen foran statsminister Solberg. Ap-lederen selv er svært fornøyd med at trenden har snudd.

Britney Spears fri fra farens formynderskap

Jamie Spears, faren til Britney Spears, har gått med på å trekke seg som verge for datteren. Det er imidlertid uklart når det skjer og en ny verge for den 39 år gamle popstjernen er på plass.

TMZ , som sprakk nyheten, viser til rettsdokumenter der Jamie Spears (69) sier at han «ikke tror at en offentlig kamp med sin datter om hans tjenester som hennes verge vil være i hennes beste interesse».

Brann i lasteskip utenfor Grimstad

Det brøtt natt til fredag iut brann i et lasteskip som lå utenfor Grimstad, rundt åtte kilometer fra land. Skipet har et mannskap på ti og en person behandles for røykskader.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om brannen på Hagland Borg klokken 2.31. Brannen startet i maskinrommet. Dette ble stengt av, og kort tid før 5.30 meldte brannmannskaper som ble satt om bord, at brannen er slukket.