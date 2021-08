Oslo snur om massetesting ved skolene – vil bare teste ved utbrudd

NTB

Byrådet i Oslo snur om massetesting ved skolene. Nå skal det i stedet testes ved utbrudd.

I en epost til Utdanningsnytt torsdag kveld skriver kommunikasjonssjef Karin Steenstrup i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap at de går bort fra den opprinnelige strategien – som var å fortsette massetestingen av elever og ansatte ved ungdomsskoler og videregående skoler fram til høstferien.

I stedet skal det først testes dersom det er et smitteutbrudd ved den enkelte skole.

Byrådet utdyper ikke bakgrunnen for snuoperasjonen, men det skal ifølge Utdanningsnytt være gjort en ny vurdering av helseetaten.

Det skal komme mer informasjon om saken fredag formiddag. Da vil det også bli sendt ut oppdatert informasjon til skolene.

Mandag møter over 630.000 elever og over 69.000 lærere opp til første skoledag. I Oslo er det vel 6.600 lærere og 65.000 elever i grunnskolen.

I et intervju med Utdanningsnytt publisert torsdag ettermiddag uttalte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) at hun er glad for at skolene kan åpne på grønt nivå mandag.

– Jeg er glad for at smittetallene fortsatt er forholdsvis lave, selv om vi har sett en økning i det siste, sa Thorkildsen.

Ifølge Oslo kommune skal alle ansatte i skoler og barnehager ha fått tilbud om den første vaksinedosen.

– Men alle skoler og barnehager må fortsatt ha beredskap til å endre nivå dersom smitten øker, sier Thorkildsen.