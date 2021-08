Politiet tror pengefunnet i skogen i Moss stammer fra kriminell handling

NTB

Politiet sier at det er en «en konkret straffbar handling» som peker seg ut etter funnet av millionbeløpet i Mossemarka i sommer.

– Foreløpig peker ingen av våre undersøkelser på at det stammer fra vinningskriminalitet som ran. Men vi er ganske sikre på at det stammer fra en straffbar handling, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt til NRK.

Det var i sommer at to kamerater fant flere pakker med pengesedler i et hull i Mossemarka. Pengene ble levert til politiet, som har etterforsket saken.

Politiet ønsker ikke å gå inn på eksakt hvor de tror pengefunnet i Moss stammer fra. Likevel er det «en konkret straffbar handling» som peker seg ut for politiet.

– Vi utelukker ingen ting, men teorien om at det stammer fra vinningskriminalitet er svekket. Det fremstår mindre sannsynlig, sier politiadvokaten.

Beløpet som ble funnet er anslått til å være på 2 millioner kroner. Kameratene som fant pengene har krav på finnerlønn. Tveten sier at det kan dreie seg om alt fra 10 til 30 prosent av verdien på funnet. I så fall kan de som fant pengene, få mellom 200.000 og 600.000 kroner.