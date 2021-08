Søreide bekymret for Lukasjenkos «tidvis irrasjonelle atferd»

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og lederen for den hviterussiske demokratibevegelsen Svetlana Tikhanovskaya møtes i Regjeringens representasjonsbolig Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte torsdag den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja i Oslo.

– Jeg er takknemlig for posisjonen Norge har tatt omkring situasjonen i Hviterussland, sa Tikhanovskaja på en pressekonferanse med Norges utenriksminister.

De to møttes i regjeringens representasjonsanlegg i Oslo for å diskutere situasjonen i Hviterussland, som har forverret seg de siste månedene. I mai ble den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj pågrepet da flyet han reiste med, ble tvunget til å lande i Minsk på vei til Vilnius. I begynnelsen av august ble opposisjonsaktivisten Vitalij Sjisjov funnet hengt i en park i Ukrainas hovedstad Kiev, i en sak som etterforskes som drap, og kort tid etterpå søkte OL-løperen Kristina Timanovskaja asyl i Polen etter å ha kritisert lagledelsen.

Søreide sier president Aleksandr Lukasjenkos atferd er farlig for Europas sikkerhet.

– Det kan bidra til ustabilitet i en hel region at en diktator går fram på den måten Lukasjenko gjør, sier hun.

Uforutsigbar og irrasjonell

Utenriksministeren kaller Lukasjenkos atferd mer uforutsigbar og tidvis irrasjonell enn før.

På spørsmål om sanksjonene som er innført mot Hviterussland den siste tiden, er effektive, sa Tikhanovskaja at mer kan bli gjort.

– Men vi er takknemlige for den støtten vi har fått av landene som har sluttet seg til sanksjonene. Sanksjonene får den sittende regjeringen til å tenke på om de vil være på den synkende båten, eller om de vil gå i retning av et fritt Hviterussland, sa Tikhanovskaja.

Opposisjonslederen har vært særlig engasjert i Yaras kjøp av kalium fra det hviterussiske selskapet Belaruskali. Tikhanovskaja har tidligere bedt Yara forlate landet, i alle fall for en periode, og skal møte konsernsjef Svein Tore Holsether fredag.

– Ikke et ja- eller nei-svar

– Styret i Yara bestemmer dette, men norske myndigheter har en veldig klar holdning: Norske selskaper har en forpliktelse til å overholde og fremme menneskerettighetene i land der de er etablert, sier Søreide.

Hun legger til at hun er sikker på at Yara vurderer sin tilstedeværelse i Hviterussland.

Søreide mener spørsmålet om hvorvidt sanksjoner er effektive, ikke har et ja- eller nei-svar.

– Sanksjonene har en effekt og gjør det vanskeligere å gi eliten fordeler, noe som kan åpne et skille, som så kan føre til samtaler med opposisjonen, sa hun.

Bekymret for utviklingen

Samtidig er Søreide bekymret for utviklingen i landet og for at volden og antallet politiske fanger øker.

– Vi har tre krav som det hviterussiske regimet må oppfylle: at det blir slutt på volden i landet, at politiske fanger slippes fri og at president Lukasjenko går i dialog med opposisjonen, sa Søreide til VG før pressekonferansen.

Tikhanovskaja lever i eksil i Litauen etter å ha beskyldt regimet i Minsk for å ha forfalsket resultatet av presidentvalget i fjor.

Etter valget oppsto det masseprotester i gatene, og regimet til Aleksandr Lukasjenko svarte med å sende flere tusen politi- og sikkerhetsstyrker ut i gatene, der de hamret løs på demonstrantene. Over 35.000 ble arrestert.