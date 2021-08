Kontroll på brann i industribygg i Rogaland

NTB

Det begynte å brenne ved industribedriften Bokn Plast i Bokn kommune torsdag ettermiddag. Tre personer fikk i seg røyk og har fått behandling av helsepersonell.

Operasjonsleder Steinar Knudsen ved Sørvest politidistrikt forteller til NTB at eksplosjoner i noen bensinkanner muligens kan være brannårsaken.

Det var klokka 13.12 at politiet fikk varsel om at industribygget på Bokn sto i flammer. De meldte tidlig om åpne flammer og mye røyk. Bedriftens 10 til 15 ansatte ble raskt evakuert.

Ikke lenge etter at nødetatene var på plass opprettet de en sikkerhetsradius på 100 meter rundt bygget grunnet fare for giftig røyk, nedfall og eksplosjoner. Årsaken var at bygget lagrer en del kjemikalier.

Ingen av de nærboende til industribygget ble evakuert, men de ble bedt om å holde vinduene, dører og ventiler lukket til brannen var slukket, grunnet mengden røyk brannen forårsaket.

Klokka 13.34 meldte politiet at brannen var slukket.