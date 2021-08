17 nye coronatilfeller i Ålesund

NTB

Det ble registrert 17 nye tilfeller av coronavirus i Ålesund kommune onsdag. Elleve av dem er relatert til et smitteutbrudd ved en bedrift.

– Det er stor pågang på telefonen til smittesporingsteamet. Vi ber om forståelse for dette, sier kommuneoverlege Olav Mestad til Sunnmørsposten.

Fire av de smittede er nærkontakter, to av de smittede har vært på reise i utlandet, mens for to er smitteveien ukjent.

Tirsdag ble det rapportert om elleve smittetilfeller i Ålesund.