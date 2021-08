NTB

Det er registrert 68 nye smittetilfeller i Bergen det siste døgnet. Det er 24 færre enn dagen før.

41 er nærkontakter, og to av tilfellene er importsmitte. 17 personer har ukjent smittevei, mens sju ennå ikke er klarlagt. I tillegg har en person inkonklusiv test, opplyser Bergen kommune torsdag.

2.201 personer testet seg i Bergen kommune onsdag. Så langt har 7.995 personer i kommunen fått påvist smitte.

For tidlig å konkludere

Smittevernoverlege Egil Bovim sier at selv om torsdagens tall er lavere, må man vente noen dager før de kan fastslå om det er synkende tendens.

Bergen har den siste tiden opplevd høye smittetall. Onsdag var det registrert 92 nye smittetilfeller det siste døgnet, mens 103 ble registrert døgnet før.

Onsdag innførte byrådet ytterligere smitteverntiltak. Bovim håper kommunens innbyggere nok en gang bretter opp ermene og følger reglene byrådet vedtok onsdag.

– Det må være lov å håpe at dette blir den siste felles kraftanstrengelsen vi gjør i bysamfunnet her siden mange vil bli beskyttet når de blir fullvaksinerte de kommende ukene. Ved å ta munnbindet på nå viser du at du bryr deg om Bergen og alle oss som bor her, sier Bovim.

Begrenser sosial kontakt

Onsdag satte kommunen begrensninger på sosial kontakt, og de har satt en besøksgrense på ti personer i tillegg til egen husstand. De som er fullvaksinert, telles ikke.

Det er også innført påbud om munnbind der man ikke er sikker på at enmetersregelen kan følges, som for eksempel kjøpesentre og kollektivtrafikk.

Disse påbudene kommer i tillegg til de lokale smitteverntiltakene som allerede er innført.

Tiltakene gjelder fram til 22. august.