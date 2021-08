Av de ti smittede i Drammen kommune er smitteveien ukjent for to av tilfellene. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Det siste døgnet er det registrert ti nye smittede i Drammen. Seks av dem er tilknyttet utenlandsreise.

Smitteveien er kjent for ett av tilfellene, og smittesporing pågår for et annet. To av tilfellene har ukjent smittevei, skriver VG.

Kommunen opplyser at de har hatt 95 smittetilfeller de siste to ukene. Ingen barnehager eller skoler er berørt.