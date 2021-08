NAF vil at reise- og næringslivet bygger flere elbilladere

NAF ønsker at hoteller og kjøpesentre bygger flere destinasjonsladere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

NAF utfordrer hoteller og kjøpesentre til å bidra i overgangen til elektrisk transport. De ønsker at næringene bygger flere destinasjonsladere.

– Behovet for å lade elbilen mens man overnatter eller handler er stort, og vil vokse kraftig fremover, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF i en pressemelding.

I dag finnes det om lag 400.000 elbiler på norske veier, og tallet vil øke kraftig i årene som kommer.

– Om under fire år vil det være nesten én million elbiler. Derfor oppfordrer vi i Naf hoteller, kjøpesentre og steder hvor det er naturlig å stoppe over litt tid, å få på plass såkalte destinasjonsladere for elbiler, sier hun.

Destinasjonsladere er halvraske ladere for elbil, som fyller batteriet over natten eller i løpet av noen timer. Den er raskere enn stikkontakten, men langsommere enn hurtigladeren.

Naf mener ladeinfrastrukturen langs norske veier er under pari.

– Det mangler 500 hurtigladere langs veiene. Samtidig stiger elbilsalget år for år, og i år kommer det rundt 100.000 nye elbiler på veiene. Derfor vil behovet for lading på hoteller, kjøpesentre, utfartsparkeringer, alpinanlegg, museer og andre steder hvor det er naturlig å stoppe bilen en stund bare vokse framover, sier Ryste.