Staten tar regningen for hurtigtester for studentene

NTB

Staten tar regningen for utstrakt testing før sosiale arrangementer i forbindelse med studiestart ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

– Ingen fest uten gratis test skal sørge for å avdekke smitte og unngå smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen opplyser at arrangører av for eksempel konserter eller andre større sosiale arrangement for studentene kan inngå avtale med en privat aktør som står for testingen.

Disse igjen kan benytte seg av en refusjonsordning der staten dekker finansieringen av hurtigtester.

Skal strekke seg langt

Testing til koronasertifikat skal sikre ubeskyttede de samme rettighetene som vaksinerte studenter har.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier regjeringen vil strekke seg langt for at årets studiestart blir god. Gratis testing gjør at alle kan delta på like vilkår.

– Det aller viktigste er selvfølgelig at studentene tar vaksinen så fort de får tilbudet, men i mellomtiden skal vi ta regningen for hurtigtesting, sier han.

Bør få mulighet

Mange studenter har nå fått minst én dose koronavaksine. De som ikke har fått det, eller hvis det er mindre enn tre uker siden de fikk første dose, bør få mulighet til å teste seg før de deltar på sosiale arrangementer i forbindelse med fadderuker og studiestart, mener Høie.

Er man vaksinert og får symptomer på covid-19, bør man også teste seg