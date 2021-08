NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 12. august.

589 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 589 koronasmittede i Norge. Det er 111 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 481 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 356, så trenden er stigende

Syklist hardt skadd i ulykke i Oslo

En person er sendt til Ullevål sykehus etter en sykkelulykke på Sagene ved 4.30-tiden natt til torsdag. Ambulansepersonell på stedet betegnet syklisten som hardt skadd.

– Syklisten er bevisst, men husker ingenting fra ulykken, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB. Politiet utelukker at det er snakk om en påkjørsel.

New Zealand vil åpne grensa neste år

New Zealand vil begynne å gradvis åpne landets grense tidlig neste år, kunngjorde statsminister Jacinda Ardern torsdag. Grensa har vært stengt for alle unntatt fastboende og statsborgere siden mars 2020. Det ble åpnet for innreise fra nabolandet Australia i april, men etter flere koronautbrudd der ble grensa stengt på ny i juli.

– Jeg har tidligere sagt at grensa har fungert som en kollektiv rustning for New Zealand og beskyttet oss mot viruset. Trikset med vaksinering er at vi alle får en egen rustning, som betyr at vi kan lene oss mindre på grenserestriksjoner, sa Ardern.

Gravide i USA oppfordres til å ta koronavaksine

Rochelle Walensky, direktør i den amerikanske smittevernetaten CDC, sier at etaten «oppfordrer alle gravide eller folk som tenker på å bli gravide, samt dem som ammer, til å bli vaksinert for å beskytte seg mot covid-19».

– Vaksinene er trygge og effektive, og det har aldri vært mer presserende å få flere vaksinert, nå som vi står overfor den svært smittsomme deltavarianten, og ser dødelige utfall av covid-19 hos uvaksinerte gravide, sier hun.

Åtte personer meldt omkommet etter helikopterstyrt i Sibir

Et helikopter med minst 16 mennesker om bord, brorparten av dem turister, styrtet i Kurilesjøen på Kamtsjatka-halvøya i Sibir i Russland. Åtte personer skal ha mistet livet.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at det var tjukk tåke i området. Det er uklart hvilke land turistene kommer fra.