Syklist hardt skadd i ulykke i Oslo

NTB

En person er sendt til Ullevål sykehus etter en sykkelulykke på Sagene i Oslo natt til torsdag. Politiet sier det dreier seg om en singelulykke.

Ulykken skjedde i overgangen mellom Griffenfeldts gate og Marcus Thranes gate og ble meldt i 4.30-tiden.

Ambulansepersonell på stedet betegnet syklisten som hardt skadd.

– Syklisten er bevisst, men husker ingenting fra ulykken, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet mente først at syklisten kunne være påkjørt, men opplyser rundt klokken 5 at undersøkelser på stedet antyder at det ikke har vært noen påkjørsel, men en singelulykke.