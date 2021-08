Widerøe-fly møtte drone på 1.300 meters høyde

NTB

Pilotene på et Widerøe-fly som mandag var på vei fra Bodø til Stokmarknes, så en drone 60 meter unna flyet. Politiet ser alvorlig på hendelsen.

– Styrmannen så dette best. Han er helt sikker på at det var en drone. De trodde først det var en fugl, men da de kom nærmere, sier de at den blinket, forteller pilot og sikkerhetskoordinator for flyginger Odd Thomassen i Widerøe til NRK.

Flyet hadde steget til 4.500 fot, om lag 1.300 meter over havet, etter avgang og observerte dronen over det populære turområdet Mjelle. Da var dronen kun 60 meter unna flyet, ifølge kanalen.

Reglene for droneflyging er klare på at det er ikke lov til å fly drone høyere enn 120 meter uten særskilt tillatelse, og at det ikke lov å fly mindre enn fem kilometer fra nærmeste flyplass. I dette tilfelle ble begge kravene brutt, og politiet ser alvorlig på hendelsen.

– En slik episode kan få svært alvorlige konsekvenser. I verste fall kan det sette liv og helse i fare, sier assisterende stabssjef Geir Håland i Nordland politidistrikt.

Dronebransjens interesseorganisasjon i Norge opplyser at normale droner ikke kan fly så høyt og vil ha klarhet i om det kan dreie seg om en militær drone. En annen forklaring kan være at dronens programvare er justert, eller at en dronepilot kan ha fløyet ut fra et fjell i nærheten, sier daglig leder Anders Martinsen i UAS Norway.