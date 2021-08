Tono krever millionbeløp fra Oslo-Filharmonien

NTB

Rettighetsorganisasjonen Tono krever nær 1,8 millioner kroner av Oslo-Filharmonien i den pågående striden om betaling for framføring av musikk.

Det kommer fram i sluttinnlegget til Oslo tingrett, der saken gjelder krav om rimelig vederlag for offentlig fremføring av musikkverk.

Under rettssaken, som går i Oslo tingrett fra tirsdag til torsdag i neste uke, krever Tono 1.797.482 kroner fra Stiftelsen Oslo-Filharmonien for perioden fra 1. januar 2018 til 31. desember 2020. I tillegg ønsker rettighetsorganisasjonen at stiftelsen årlig skal betale 0,55 prosent av sine totale driftsinntekter for det forutgående året.

Oslo-Filharmonien ber på sin side om at stiftelsen frifinnes for Tonos krav og at Tono må betale Oslo-Filharmoniens sakskostnader.

Lang konflikt

Det var i april at Tono stevnet Oslo-Filharmonien inn for Oslo tingrett. Da hadde konflikten om betaling for framføring av musikk pågått i lengre tid. Fra 2016 halverte Oslo-Filharmonien vederlaget de betaler til komponister, ifølge Tono.

Det skjedde etter at rettighetsorganisasjonen sa opp en avtale med Oslo-Filharmonien og tre andre orkestre for å framforhandle en ny rammeavtale med alle orkestre i Norge, skrev Klassekampen da saken ble kjent.

– Kompleks sak

Før dette betalte Oslo-Filharmonien om lag én million kroner i året for rettigheter til musikken de framfører, mens beløpet har vært rundt 500.000 kroner i året siden 2016, ifølge Tono. De vektlegger at Oslo-Filharmonien er subsidiert av staten.

– Dette er en kompleks sak som det kan være ryddig at vi nå får en rettslig avklaring på, sa Ingrid Røynesdal, direktør i Oslo-Filharmonien til avisen – og viste til at det var Tono som sa opp avtalen med dem og tre andre orkestre i 2015.