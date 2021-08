Kommunal leder siktet for grov korrupsjon: Skal ha puttet fire millioner kroner i egen lomme

NTB

En kommunal leder er siktet for grov korrupsjon av Tana kommune. Lederen skal ha bidratt til å tappe kommunen for 20 millioner kroner, mener politiet.

– Vi har oppjustert siktelsen av den kommunale lederen til også å gjelde grov korrupsjon i tillegg til økonomisk utroskap. Dette er en langt mer alvorlig siktelse, sier leder for avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet Richard Røed i politiet i Innlandet til Kommunal Rapport.

Det var i november i fjor at en kommunal leder i Tana kommune ble siktet for grovt økonomisk utroskap. Lederen skal i en årrekke ha både attestert og anvist fiktive fakturaer til et selskap eid av en mann fra Hamar. Gradvis ble summene for utroskapen oppjustert fra 5 millioner kroner, til 10 millioner kroner.

Politiet mener nå at de siktede har begått økonomisk utroskap overfor Tana kommune for mer enn 20 millioner kroner. 4 millioner av den summen mener politiet at den lederen har puttet i egen lomme.

– Den kommunale lederen er siktet for 4 millioner kroner i grov korrupsjon og skatteunndragelse av dette. Den siktede erkjenner de faktiske forholdene i saken, sier Røed.

Saken ble oppdaget etter tips fra Skatteetaten.

Strafferammen for grovt økonomisk utroskap er inntil seks år i fengsel.