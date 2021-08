To menn varetektsfengslet etter vold mot politiet

NTB

To menn på 19 og 20 år ble i Oslo tingrett onsdag varetektsfengslet i fire uker for vold mot politiet tidligere denne uken.

Hendelsen fant sted på Mortensrud da de to skulle pågripes i forbindelse med en annen sak som er under etterforskning. Politipatruljen ble da angrepet av mellom 20 og 30 unge personer.

19-åringens forsvarer, advokat Ole-Petter Drevland, sier til TV 2 at hans klient følte han fikk unødvendig hard behandling av politiet. Under tumultene skal mannen ha gjort et utfall, som førte til at en politibetjent ble sparket i låret.

Ifølge TV-kanalen er 20-åringen er siktet for vold og for å ha spyttet på en fengselsbetjent kort tid etter at han ble pågrepet.

Mennene er i tillegg siktet for kroppsskade og trusler.

Onsdag ble de to varetektsfengslet i fire uker, skriver Avisa Oslo.

I fengslingskjennelsen fra tingretten kommer det fram at de to siktede tidligere er straffedømt. Begge ble prøveløslatt tidligere i år.