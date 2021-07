FHI ønsker diskusjon om hvor mange coronadøde samfunnet kan tåle

NTB

FHI ber om et tall på hvor mange sykehusinnlagte og døde av covid-19 samfunnet kan tåle framover. – Vi ønsker en diskusjon, forklarer fagdirektør Frode Forland.

– Halvannet års erfaring har vist at samfunnet langt på vei kan styre epidemien ved å iverksette sterke kontaktreduserende tiltak. Dette er enda enklere nå som en stor del av befolkningen er vaksinert, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste risikovurdering.

Instituttet ber om en avklaring på hvilket nivå man sikter etter.

– Disse tiltakene har imidlertid stor tiltaksbyrde og bør unngås hvis mulig. Det er derfor nødvendig at samfunnet angir et nivå for antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall som er tålbart slik at gode forholdsmessighetsvurderinger blir mulig, skriver FHI.

Risikovurdering

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier at det er opp til regjeringen å vurdere hvor mye risiko man er villig til å ta.

– Vi tåler å leve med mer smitte, men akkurat hvor mye mer synes jeg er vanskelig å sette tall på, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

– Det går an å optimalisere smittevernet med veldig stramme tiltak hele veien for å få færrest mulig innlagt. Vi må finne en balanse hvor kostnaden i dette veies opp mot nytten. Det er ikke bare et faglig spørsmål, men også et politisk spørsmål, sier han til NTB.

I tiden før pandemien «aksepterte» samfunnet årlig rundt 900 døde av sesonginfluensa, uten å sette inn særlige smitteverntiltak utenom vaksinering.

– Står i dette hver dag

Under coronapandemien har det største skrekkscenarioet vært en eksplosiv smitteøkning slik at helsevesenet kneler og et stort antall mennesker dør. Derfor har man også satt inn svært strenge tiltak.

Etter hvert som flere er vaksinert, er dette scenarioet stadig fjernere. Da blir det også mer relevant å spørre hvor mye innsats man skal legge inn i å slå ned utbrudd.

– Vi står oppe i dette hver dag i rådgivningen til kommunene. Hvor mye skal de tåle å leve i nå, når så mange er vaksinert. Vi tåler å leve med mer smitte, men akkurat hvor mye mer synes jeg er vanskelig å sette tall på, sier Forland.

– Ønsker litt flere vaksinerte

Onsdag bestemte regjeringen seg for å utsette gjenåpningen av Norge med minst to uker, og begrunnet det med hensynet til barn og unge og usikkerhet rundt Delta-varianten av coronaviruset.

– Vi ønsker å ha litt flere vaksinerte før vi gjør det, fordi vi vil aller helst sørge for at vi kan starte skolene, universiteter og høyskoler på grønt nivå, et nivå som gjør at vi kan starte mest mulig normalt, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ifølge Forland vil rundt 90 prosent av befolkningen over 18 år være vaksinert med minst en dose om cirka to uker dersom ting går som planlagt. I dag er vaksinedekningen for første dose på nesten 82 prosent.

Avviser nullvisjon

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at vi må tåle risiko framover. Han påpekte at vaksinen gir en beskyttelse på om lag 90 prosent etter to doser.

– Det betyr at det er 10 prosent som også er fullvaksinert som kan bli smittet og som kan bli syke, sa Høie til NTB.

Uten å gi noe tall på hvor mange smittede og syke døde samfunnet kan tåle, avviste han at regjeringen ønsker å nærme seg null.

– Vi vil oppleve at vaksinerte blir både syke og dør som følge av dette viruset. Det må vi som samfunn være forberedt på. Vi har ikke og kommer aldri til å ha en nullvisjon knyttet til smitte og risiko i samfunnet vårt, sa Høie.

NTB har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om hvilket nivå av sykehusinnlagte og døde som er «tålbart» for samfunnet, men har foreløpig ikke fått svar.