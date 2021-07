Høyre-topp: Støre moraliserer og skaper splittelse

NTB

Høyres Michael Tetzschner sier til VG at Ap-leder Jonas Gahr Støre moraliserer og skaper splittelse i debatten om høyreekstremisme.

Stortingsrepresentanten fra Oslo gir statsminister Erna Solberg (H) full støtte etter at hun torsdag ga uttrykk for at hun ikke er enig med Ap-lederen om at høyresiden har et særlig ansvar for å ta oppgjør med høyreekstremisme.

– Jeg tror Støre kunne tjent på å være mer tydelig hvis han hadde et spesielt anliggende. Jeg kjenner ingen med ekstreme holdninger og har ikke telefonnummer eller adressen til noen slike, sier Tetzschner til VG.

Høyre-representanten mener Støre med sine «uklare antydninger» heller har «skapt splittelse fremfor debatt», og sier at Støre må være mer konkret hvis han vil moralisere over andre.

Har stått trygt på rettsstat og demokrati

– Høyre er blant de partiene i Norge som både nå og i hele sin historie har stått trygt på rettsstat og demokrati. Det er det ikke alle som kan si. Vi har ikke noe å svare for overfor andre partier i så måte, sier han.

Heller ikke Frps Roy Steffensen mener det er en forskjell mellom høyre- og venstresidens ansvar.

– Jeg tror de som lever i eksempelvis Lysglimt og Alliansens verden hører like lite på meg som de gjør på Jonas Gahr Støre, skriver han i en SMS til VG.

Støre: Vi sto opp mot ytre venstres voldsromantikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa torsdag ettermiddag til NTB at han står fast på at politikere på høyresiden bør ta et spesielt ansvar for å stå opp mot høyreekstremisme.

– Vi som er på venstresiden, vi har stått opp mot autoritær kommunisme. Vi sto opp mot voldsromantikken på ytre venstre på 1970-tallet. Fordi det er mennesker som har litt større åpning for å lytte til oss, sa Støre til NTB.

Det gjelder også høyresiden, mener han.

– Det gir dem ikke ansvar for gjerninger eller holdninger. Men det er en appell til å bruke den muligheten de har til å nå ut, sier han.