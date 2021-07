Strømregningen vil ikke regne bort i sommer

Tirsdag kveld kom det en del nedbør i Oslo sentrum. Folk rømte fra bygene, men mer vann i kraftmagasinene har ikke gitt betydelige utslag i strømprisene. Foto: Geir Olsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Til tross for styrtregnet mange har opplevd i sommer er strømprisene her i landet fortsatt nesten like høye som i vår.