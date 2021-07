Bil vraket av stein i Masfjorden kommune – ingen skadd

NTB

Til alt hell ble ingen skadd da en bil ble delvis knust av en stein som raste fra taket av Trodaltunnelen på E39 i Masfjorden kommune i Vestland fylke.

Vest politidistrikt fikk melding om ulykken klokka 14 torsdag. Bilføreren, en mann i 40-årene, kan fra det uten skader.

– Bilen har fått store skader og hele taket er trykket inn, forteller operasjonsleder Knut Dahl Michelsen til NRK.

Steinen veier ett tonn



En annen bil har punktert.

– Nå har vi akkurat hatt entreprenøren vår i tunnelen, og han forteller at steinen veier rundt ett tonn. Vi må ha et renskelag inn for å sikre tunnelen før vi kan åpne den igjen, sier trafikkoperatør Tor Evensen ved vegtrafikksentralen til NRK klokka 15.30.

Flere tunneler stenges



Tunnelen er stengt, men ventes å åpne klokka 22 torsdag kveld. Også flere andre tunneler i området er stengt for å hindre at det blir stående kø der, melder Vegtrafikksentralen.

Anbefalt omkjøring er via fylkesvei 57. Mindre kjøretøy kan ta veien via Masfjordnes på fylkesveiene 571 og 5434.

Ifølge politiet er steinen såpass stor at den mest sannsynlig må sprenges.