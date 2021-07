NTB

En mann i 70-årene ble torsdag morgen funnet døde i vannkanten i Steinsfjord i Senja.

– Mannen ble funnet av kona, som varslet nødetatene. Det ble forsøkt gjenopplivning, men det gikk ikke, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NTB.

Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Politiet tror det dreier seg om en ulykke, eller at mannen fikk et illebefinnende.