Kvinne pågrepet mistenkt for ransforsøk i Oslo

En kvinne er pågrepet av politiet etter et melding om et ransforsøk her utenfor Oslo S klokken 2.08 natt til torsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Les mer Lukk

NTB

En kvinne i slutten av 20-årene ble like etter klokken 2 pågrepet av politiet etter at hun like før skal ha forsøkt å rane to andre kvinner utenfor Oslo S.