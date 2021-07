Mathias Calmeyer (57) er død

Den norske regissøren og skuespilleren Mathias Calmeyer er død.

«Min evige kjærlighet og beste venn, den fineste pappaen, vår alles kjære Mathias Calmeyer døde fredelig hjemme på St. Hanshaugen 23. juli 2021. Stillheten du etterlater deg er nesten ikke til å bære», står det i dødsannonsen.

Mathias Calmeyer var sønn av skuespilleren Joachim Calmeyer. Han var gift med Janne Langaas, og de har to barn sammen.

Ifølge Dagbladet var 57-åringen rammet av langvarig sykdom før han døde.

Mathias Calmeyer regisserte blant annet de folkekjære TV-seriene om Kaptein Sabeltann, Himmelblå, Venner og fiender og den svenske Nya tider.

Han var også regiassistent på Leidulv Risans NRK-serie Ved kongens bord, ifølge Wikipedia.

– Det oppleves veldig uvirkelig. Jeg kommer til å huske ham veldig godt, og jeg tenker også mye på familien hans som har mistet et anker. Han var et svært tydelig menneske med et brennende engasjement og dedikasjon. Han har mye ugjort, samtidig som han har gjort så mye også, sier skuespiller Geir Kvarme til Dagbladet.

