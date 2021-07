Jord- og steinskred stenger E16 i Vang i Valdres

NTB

Et jord- og steinskred har gått over E16 i Vang i Valdres. Veien er stengt, og omkjøring anbefales om riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

Steiner og jord har rast ut på to steder på E16 på vestsiden av vannet Vangsmjøse ved Øye, i tillegg har en stikkrenne, som leder vann under veien, kollapset.

Ingen personer ble tatt av skredet, opplyser Innlandet politidistrikt.

E16 over Valdres er et sterkt trafikkert knutepunkt mellom Østlandet og Vestlandet. Veien ved Øye, rett sør for tunnelen i vest og ved Grindheim i øst, blir trolig stengt i minst ett døgn, i verste fall vil det ta enda lenger tid, opplyser politiet og Statens vegvesen.

– Ifølge rapporter fra entreprenør er skredet 40–50 meter bredt. Det er store mengder jord- og steinmasser i veien, og entreprenør anslår at veien vil være stengt minst 24 timer, sier trafikkoperatør Hilde Bjørnstad ved Vegtrafikksentralen Øst.

En geolog skal inn i skredområdet på befaring så raskt som mulig.