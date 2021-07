Forbedret resultat for Equinor

NTB

Equinor leverer et kraftig forbedret driftsresultat i andre kvartal. Høye priser er en av hovedårsakene, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Opedal i en pressemelding.

Det justerte driftsresultatet i andre kvartal endte på 4,64 milliarder dollar, opp fra 350 millioner dollar i samme periode i 2020. Det justerte driftsresultatet etter skatt var 1,58 milliarder dollar, opp fra 650 millioner i fjor.

Selskapet peker på høyere priser, kontinuerlig fokus på verdiskaping og streng kapitaldisiplin som hovedårsakene til resultatet. Til tross for det Opedal beskriver som solid operasjonell drift og framdrift i prosjektporteføljen, ble noen prosjekter likevel påvirket negativt av koronapandemien.

Selskapet har vedtatt et kontantutbytte på 0,18 dollar per aksje, i tillegg til lansering av et program for tilbakekjøp av aksjer.