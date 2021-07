Sykehusklovner kan tape millioner på rødgrønn regelendring

Sykehusklovnene kan tape millioner om gaveforsterkningsordningen fjernes. Her er de i aksjon ved Rikshospitalet i Oslo i 2016. Klovnene er til stede ved 17 sykehus over hele landet. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

De rødgrønne partiene har lovet å fjerne gaveforsterkningsordningen om de får flertall til høsten. Det kan gi et tap på to millioner årlig for Sykehusklovnene.