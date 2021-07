Dyreste strøm på elleve år i Sør-Norge

En må tilbake til vinteren 2010 for å finne enkeltmåneder med høyere strømpris enn det Sør-Norge vil få i juli 2021. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Årets julimåned vil by på den dyreste strømmen på over ti år for sørnorske strømkunder. Høyere CO2-priser i Europa er noe av årsaken.