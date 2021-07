Smitten øker – men FHI foreslår likevel lettelser

– I vinter betød 100 nye tilfeller 3–4 nye sykehusinnleggelser uka etter. Nå er det bare litt over 1 innleggelse per 100 tilfeller, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Vaksineringen av det norske samfunnet har gjort coronaviruset langt mindre farlig. Nå anbefaler FHI enkelte lettelser selv i en tid hvor smitten stiger.

Blant annet foreslår Folkehelseinstituttet (FHI) endringer i karantenereglene for nærkontakter.

– Utstrakt immunitet i befolkningen gjør at utbrudd lettere bringes under kontroll, og at få blir alvorlig syke. Det er antakelig mindre forholdsmessig nå å opprettholde et såpass inngripende tiltak som streng karantene for alle nærkontakter, skriver FHI i sin siste risikovurdering , som kom mandag.

Regjeringen har de siste dagene vurdert hva som skal skje med den videre gjenåpningen av Norge, etter at trinn fire i gjenåpningsplanen ble utsatt til slutten av juli/begynnelsen av august. En avklaring kommer trolig på regjeringens coronapressekonferanse onsdag.

– Samfunnet er allerede åpnet betydelig, og det gjenstår bare ett trinn. Vi har gitt vårt innspill til regjeringen, som vil ta en beslutning etter hvert, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Smitten øker

I forrige uke varslet FHI-direktør Camilla Stoltenberg at de regnet med at smitten ville øke framover, og denne uken ser man en tydelig trend til det.

De siste tallene viser 330 coronasmittede på ett døgn i Norge, 135 flere enn i forrige uke og det høyeste smittetallet på en enkelt dag siden 1. juni.

I risikovurderingen som kom mandag, regnes det som middels sannsynlig at den økende smitten vil fortsette gjennom de to neste månedene, med kanskje opp mot to-tre tusen smittetilfeller i uken.

– Små konsekvenser ved smitteøkning

FHI vurderer at en slik økning vil ha liten konsekvens for befolkningen, for helsetjenesten generelt og for sykehusene spesielt. Blant annet fordi så mange nå er vaksinerte.

– Faren for overbelastning av sykehusene i denne perioden vil sannsynligvis være liten, også fordi færre av de smittede vil få alvorlig forløp. Kommunene må håndtere utbrudd. Smitteoppsporingen kan bli krevende når pasientene har hatt mange nærkontakter, men i lys av høy vaksinasjonsdekning kan smittesporings- og karanteneregimet justeres, skriver FHI i risikovurderingen.

Aavitsland vil ikke si hvordan de ser for seg det nye regimet.

– Vi har levert et forslag til regjeringen om dette, og det blir offentlig når regjeringen har tatt en beslutning, sier han.

Veldig lite farlig for unge

I den siste risikovurderingen understrekes det at framveksten av deltavarianten av coronaviruset gjør smittesituasjonen mer usikker, og at det derfor er nødvendig med årvåkenhet. Dette gjør også at FHI bare har «middels tiltro» sin egen vurdering.

Konklusjonen er likevel at den samlede risikoen ved covid-19-epidemien i august-september er liten.

– Det kan komme en økning i antall tilfeller, men antallet alvorlige tilfeller blir fortsatt lavt slik at konsekvensene er små, heter det i rapporten.

Sårbare er godt beskyttet

Aavitsland påpeker at når de mest utsatte og sårbare er vaksinert og godt beskyttet, vil det i hovedsak være unge som kan bli smittet.

– Og for dem er dette en veldig lite farlig sykdom, påpeker han.

Vaksineringen har allerede endret kraftig på andelen smittede som blir alvorlig syke.

– I vinter betød 100 nye tilfeller 3–4 nye sykehusinnleggelser uka etter. Nå er det bare litt over 1 innleggelse per 100 tilfeller, sier overlegen.

Ifølge den ferske rapporten har FHI heller ikke funnet tegn på at andelen som blir alvorlig syke, er høyere for deltavarianten, som nå er dominerende i Norge.

– I motsetning til funnene fra andre land, tyder foreløpige analyser av norske data ikke på økt risiko for innleggelse i sykehus med covid-19 som hovedårsak blant personer smittet med deltavarianten sammenlignet med Alfa, konkluderer FHI.