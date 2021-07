58 nye smittede i Bergen i helgen

NTB

58 personer har fått påvist covid-19 i Bergen etter tester utført fredag til og med mandag, melder Bergen kommune.

36 av de smittede er nærkontakter, seks tilfeller er importsmitte og tolv personer har ukjent smittevei, skriver Bergen kommune.

De fleste smittede er i 20-årene eller yngre.

– Vi har hatt høye tall de siste 14 dagene. Dagens tall virker nok veldig høyt, men dersom vi ser på testdatoene, ser vi at tallene er på omtrent samme nivå som de har vært de siste to ukene, sier smittevernoverlege Egil Bovim i en pressemelding.

Andelen positive tester øker

Siden 15. juli har i gjennomsnitt 22 personer daglig fått påvist smitte. Smittevernoverlegen sier han er bekymret for den økende andelen positive tester.

– Etter 15. juli har andelen steget til over 1 prosent, og søndag var den på det høyeste så langt i sommer med 2,6 prosent av dem som tester seg. Det er en bekreftelse på at det er et visst smittetrykk i Bergen akkurat nå, sier Bovim.

– I dagens tall er det mange med ukjent smittevei, og det liker vi alltid svært dårlig, sier Bovim.

Bergen kommune er nå i dialog med Folkehelseinstituttet om smittesituasjonen.

Barn blant de smittede

Ett barn på fem år eller yngre er smittet, mens fem personer mellom 13 og 19 år og 29 personer i 20-årene er smittet.

Tolv personer i 30-årene, seks i 40-årene, tre i 50-årene, en person i 60-årene og én person over 80 år er også blant de smittede.

Det var totalt 1.672 personer som testet seg mandag.