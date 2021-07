NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 27. juli.

330 nye koronasmittede personer registrert siste døgn – 35 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 330 koronasmittede i Norge. Det er 135 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste smittetallet på en enkelt dag siden 1. juni. I Oslo ble det registrert 35 nye smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 223 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 166, så trenden er stigende.

Nord-Korea og Sør-Korea gjenopptar kontakten

Lederne i Nord-Korea og Sør-Korea har blitt enige om å gjenoppta den direkte kommunikasjonen og å forbedre båndene mellom landene, ifølge Sør-Koreas president.

Nord-Korea kuttet alle kommunikasjonskanaler med Sør-Korea i juni i fjor og sprengte også et kontor for samarbeid med Sør-Korea fordi sørkoreanske aktivister sendte løpesedler over grensen.

Tesla med rekordoverskudd

Tesla gikk med 9,7 milliarder kroner i overskudd i andre kvartal, noe som er selskapets første kvartalsvis overskudd på over 1 milliard dollar.

Overskuddet økte fra i underkant av 104 millioner dollar – som tilsvarer 920 millioner kroner – i samme periode i fjor. Omsetningen ble nesten doblet i perioden og endte på nær 12 milliarder dollar, eller 105 milliarder kroner.

Historisk gull til Bermuda

Flora Duffy fra Bermuda vant kvinnenes triatlonen i OL natt til tirsdag. Hun ble dermed den første utøveren fra øygruppen som vinner et OL-gull. Duffy avgjorde konkurransen på den avsluttende løpedelen av konkurransen.

Norske Lotte Miller havnet bakpå fra start og klarte aldri å hevde seg i teten. Hun endte på en 24.-plass i konkurransen.

To til sykehus etter utforkjøring i Mosjøen

To personer er sendt til sykehus etter en utforkjøring på Halsøy i Mosjøen natt til tirsdag. Det var tre personer i bilen, men en av dem kom ikke til skade i ulykken som politiet fikk melding om klokken 00.37.

– En av de skadde ble sendt til sykehus med luftambulanse, mens den andre ble fraktet med bil, forteller operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til NTB.