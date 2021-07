Norwegian-fly måtte avbryte landing i Tromsø

NTB

Et Norwegian-fly måtte avbryte landingen ved Tromsø lufthavn søndag kveld fordi et annet fly sto på rullebanen.

Ifølge Flightradar24 var flyet på det laveste 477 fot over bakken, som tilsvarer rundt 145 meter over bakken, skriver Nordlys.

En passasjer som var om bord i flyet, sier til avisen at de ble informert om at det hadde stått et fly på rullebanen da de skulle lande.

Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen hadde ikke fått beskjed om hendelsen søndag, men uttaler seg på generell basis.

– Fra tid til annen bruker fly litt lengre tid på å komme seg av rullebanen, og da må flyet som skulle lande, ta en runde og komme tilbake.