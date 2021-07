NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 26. juli.

Blummenfelt sikret OL-gull til Norge

Kristian Blummenfelt stoppet Norges ni år lange gulltørke i sommer-OL. Han tok en suveren seier i mandagens triatlon i Tokyo-lekene.

Med litt over én kilometer igjen til mål fikk den 27 år gamle bergenseren luke ned til konkurrentene. Han kom jublende i mål 11 sekunder foran sølvvinner Alex Yee fra Storbritannia etter å ha gjort unna 1,5 kilometer svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping.

136 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 136 nye koronasmittede personer i Norge, 20 av dem i Oslo, De siste sju dagene er det i snitt registrert 204 nye koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 163, så smittetrenden er nå stigende.

Til nå har 3.400.556 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.736.991 personer har fått andre dose.

Tunisias president stenger parlamentet

Tunisias president Kais Saied har sparket landets statsminister Hichem Mechichi og suspendert landets nasjonalforsamling i 30 dager. Avgjørelsen kom etter voldsomme protester mot regjeringen.

Presidenten viser til at grunnloven ikke tillater at parlamentet oppløses, men at den derimot åpner for at det kan suspenderes. Regjeringspartiet Ennahdha omtaler det som et kuppforsøk.

Fire barn dømt til forvaring etter at Norge endret loven

Siden 2015 er fire personer under 18 år dømt til forvaring. Barneombudet er bekymret og sier praksisen er i grenseland for hva barnekonvensjonen tillater. I de fire sakene var to gjerningspersoner 17 år, en var 16 og den yngste 15 år.

– Barnekonvensjonen forbyr livstidsstraff for barn. Forvaring er en form for tidsubestemt straff som grenser opp mot dette, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Nye karantenekrav forvirrer nordmenn på reisefot

Reiseforsikringen dekker ikke avbestillingskostnader knyttet til endring i karantenebestemmelsene. Mange har misforstått reglene, sier forsikringsselskapene.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If sier til Dagens Næringsliv at dekningen av reiseforsikringen følger UDs reiseråd, og har egentlig ikke noe med karantenereglene å gjøre.