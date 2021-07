20 nye koronasmittede personer registrert i Oslo

NTB

Det er registrert 20 nye koronasmittede personer i Oslo det siste døgnet. Samme dag i forrige uke var tallet 19 nye smittede.

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 23 smittede per dag i Oslo.

Smittetallene er høyest i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Grorud, men ingen bydeler har over 100 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Tallene er lavest i Vestre Aker med et smittetrykk på 26 per 100.000,

Siden mars i fjor har til sammen 38.000 Oslo-borgere fått påvist koronasmitte.