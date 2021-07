Masseslagsmål mellom fotballfans på Bislett stadion i Oslo

NTB

Det brøt søndag ut slagsmål mellom fotballsupportere ved Bislett stadion. En VIF-supporter er pågrepet av politiet og en Lyn-supporter ble kjørt til legevakt.

Vitner har beskrevet et slagsmål mellom fotballsupportere ved Bislett stadion, hvor Vålerenga og Lyn søndag møtes til første runde av cupen.

Det ble kastet bord, stoler og flasker mellom supporterne, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

– En risikosupporter fra VIF har slått til en supporter fra Lyn. Mannen er pågrepet og kjørt i arrest, skriver politiet, som legger til at den skadde Lyn-supporteren er kjørt til legevakt for behandling.

VG skriver at politiet har kontroll over situasjonen og at flere patruljer rykket ut til stedet.

Politiet opplyser om at det skal være snakk om 100 personer, men presiserer at ikke alle disse har vært involvert i slåsskampen.

– Det dreier seg om noen risikosupportere fra Vålerengas tilhengerskare der en person som vi har kontroll på, og som er kjørt til arresten, har slått en Lyn-supporter, sier vakthavende operasjonsleder Tor Gulbrandsen.