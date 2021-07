Smittevernlege slår alarm etter mange vaksinerte smittede i Sogndal

NTB

Flere av de smittede i utbruddet på nattklubben Meat Point i Sogndal sist helg, har fått minst én vaksinedose.

Minst 17 smittetilfeller knyttes til utbruddet på Meat Point, skriver Bergens Tidende.

Blant dem er elleve fra Sogndal og av disse er kun tre uvaksinerte. Én er fullvaksinert, seks har fått en vaksinedose for mer enn tre uker siden og én fikk første vaksinedose for mindre enn tre uker siden.

Tallene har fått smittevernoverlege Jan Ove Tryti til å gå ut med en advarsel på kommunens nettsider.

– Siden vi nå ser at såpass mange vaksinerte blir smittet vurderer vi at det kan være stor fare for at vaksinerte nærkontakter med fritak fra karantenereglene kan bli smittet og smitte andre. Vi oppfordrer derfor alle, inkludert vaksinerte, om å være ekstra oppmerksomme på smittevernreglene. Hold avstand, vask hender og gå i isolasjon og test deg ved det minste tegn på symptom, skriver han.

Overfor Bergens Tidende utdyper han at kommunen er opptatt av å få kontroll på det pågående utbruddet. Ettersom så høy andel vaksinerte er smittet, regner han med at det dreier seg om deltavarianten.

– Vi er interessert i å få stanset dette utbruddet snarest. Derfor er det viktig å få ut informasjon om at også vaksinerte blir smittet, sier Tryti.