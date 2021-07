Gasslekkasje i Fredrikstad – ber folk holde seg unna område

NTB

Politiet ber folk holde seg unna området mellom nye Kråkerøybrua og rundkjøringen ved Fjeldberg sykehjem i Fredrikstad etter en gasslekkasje.

Ifølge politiet dreier det seg om den giftige gassen ammoniakk fra Brynildgruppen, som holder til i Mosseveien 1.

– Uvisst hvor stor mengde og årsaken til dette, nødetatene er på vei, skriver politiet i Øst på Twitter.

De ber beboere i området og på andre siden av Mosseveien om å holde dører og vinduer og eventuell ventilasjon avslått.

– Dersom du ikke er hjemme i området, vent med å reise hjem, skriver politiet.

I en oppdatering melder politiet at det er snakk om en mindre lekkasje og at brannvesenet er på plass for å jobbe med å stanse den. De skriver at det er liten risiko for spredning.