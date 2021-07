NTB

Norges Livredningsselskap vil øke bevisstheten rundt drukningsfaren på verdens drukningsforebyggende dag søndag. Til nå i sommer har 23 personer druknet.

– Ingen skal drukne i Norge, mener president Claire Ann Alfonso i Norges Livredningsselskap.

De siste årene har i underkant av 100 personer druknet i Norge årlig. På verdensbasis omkom 236.000 mennesker i 2019.

Søndag 25. juli er verdens drukningsforebyggende dag, en internasjonal markering i regi av International Life Saving Federation (ILS) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Målet er å øke bevisstheten rundt drukningsfaren som finnes, sier Alfonso.

Flere omkomne enn i trafikken

Juli 2021 så lenge ut til å bli en måned med få drukningsulykker. 15. juli viste Redningsselskapets drukningsstatistikk at kun to personer hadde druknet i juli. Etter den tid druknet derimot fem personer på like mange dager mellom 15. og 19. juli.

Dermed har totalt 23 personer mistet livet i drukningsulykker til nå i sommer. I løpet av juni og juli 2020 druknet 26 personer i Norge.

I løpet av årets seks første måneder var det flere omkomne i drukningsulykker enn trafikkulykker. 39 mennesker druknet, mens 29 personer omkom i trafikken, ifølge Trygg Trafikk.

Markering flere steder

Norges Livredningsselskap skal markere dagen flere steder på Østlandet, og livreddere på norske strender har for anledningen «World Drowning Prevention Day»-skjorter.

– Vi markerer vår egen selvbergingsdag for barn og generelt badevett på Operastranden og Sørenga søndag, sier Alfonso.