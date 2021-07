Varsler mulig regulering av finfluensere: – Vi må tette hull i regelverket

Andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H) mener at en må gjennomgå reguleringen av finfluensere, som deler insisteringsråd i sosiale medier.

NTB

Finanstilsynet er bekymret over at stadig flere baserer investeringsbeslutninger på informasjon i sosiale medier. Nå varsles det strengere reguleringer.

Det har aldri vært flere unge i aksjemarkedet. Nå frykter flere at ferske småsparere ukritisk følger tips og råd såkalte finfluensere deler i sosiale medier, skriver E24.

Uttrykket som er satt sammen av ordene «finans» og «influenser» har den siste tiden blitt brukt for å omtale personer med mange følgere i sosiale medier som legger ut tips relatert til personlige investeringer.

– Jeg har jo uttrykt bekymring tidligere, og den er nå forsterket, sier andre nestleder i justiskomiteen Peter Frølich (H).

– Både influensere og finansrådgivere er underlagt reguleringer. Nå må vi gjennomgå reguleringen av finfluensere, som er et helt nytt fenomen. Vi må tette eventuelle hull og gråsoner i regelverket, sier han.

Finanstilsynet ser med bekymring på at flere baserer investeringsbeslutningene sine på kampanjer i sosiale medier, som inneholder villedende eller falsk informasjon, opplyser fungerende tilsynsdirektør Ann Viljugrein.

Hun påpeker at finfluenservirksomhet er underlagt markedsføringsloven, og at det er Forbrukertilsynet som har ansvar for dette, men understreker følgende:

– Rådgivning om investeringer i finansielle instrumenter på forretningsmessig basis kan bare utføres av verdipapirforetak etter nærmere angitte regler i verdipapirhandelloven.