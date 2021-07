Luksusrestauranter mangler arbeidskraft

NTB

Flere av landets mest eksklusive restauranter er fullbooket gjennom sommeren, men sliter med å finne nok ansatte på grunn av koronatiltakene.

Årsaken er at innreiserestriksjonene fortsatt gjør det vanskelig for restaurantene å få tak i den arbeidskraften de trenger.

– Jeg vil tro at 30 prosent av restaurantarbeiderne i Oslo, egentlig på nasjonal basis, har vært folk som ikke bor i Norge, sier stjernekokken Bent Stiansen til Dagens Næringsliv.

Han driver Statholdergaarden midt i hovedstaden og slår alarm på vegne av bransjen, som han opplever sliter med å skaffe nok arbeidskraft til å imøtekomme det store trykket.

Fra 5. juli gikk Norge over til å følge EUs terskelverdier for karantenefritak og åpnet dermed for økt innreise. NHO mener Norge burde vært tidligere ute med endringen.

– Da kunne bedriftene hentet inn ansatte før besøkene tok seg opp, mens vi nå kanskje er havnet litt bakpå, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO.

Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av trinn fire i gjenåpningen i slutten av juli.