Støttegruppens leder om 22. juli-utspill: – Jeg er grunnleggende forbanna

NTB

Også leder i Den nasjonale støttegruppen, Lisbeth Røyneland, går hardt ut mot eks-ordfører Fabian Stang.

Tidligere Høyre-ordfører i Oslo, Fabian Stang, har møtt kritikk fra flere hold for Facebook-innlegget der han beskyldte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre 22. juli om til partipolitikk.

Nå tar også Lisbeth Røyneland, leder i Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, bladet fra munnen. På Twitter smeller hun til mot Stang:

«Nå er jeg grunnleggende forbanna! Hvordan kan en sleivete uttalelse fra en eksordfører starte å definere debatten i mediene?», skriver Røyneland.

Stangs innlegg, som nå er slettet, har fått stor oppmerksomhet de siste dagene.

Bakteppet er at Støre i en tale på Utøya 22. juli oppfordret høyresiden i norsk politikk til å ta et ansvar for å trekke grenser mot det høyreekstreme tankegodset som lå bak terrorangrepene.

«Har ikke det vi og AUF formidlet i går sunket inn i det hele tatt? Godt flere tar avstand fra Fabians uttalelser.», skriver Røyneland videre.»

Både Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, har tidligere sagt seg uenige i Stangs utspill.