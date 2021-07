Kontroll på skogbrann i Maridalen i Oslo

NTB

Brannvesenet rykket fredag kveld ut til skogbrann langs Gjøvikbanen i Maridalen i Oslo. Det er kontroll på brannen, som kan være forårsaket av gnister fra tog.

Det var ved 18-tiden at nødetatene rykket ut til skogbrannen, hvor det brant på to området i Maridalen.

Like etter klokken 20 meldte brannvesenet på Twitter at de har kontroll på brannen, men at de vil jobbe på stedet utover kvelden. Politiet etterforsker brannen.

Brannvesenet sier at brannen kan ha vært forårsaket av gnister fra tog.

– Dette sier noe om hvor tørt det er i skogen nå, når en liten gnist fra et tog kan antenne flere branner, sier innsatsleder ved brann Knut Halvorsen til NRK.

Bane Nor opplyser at Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Nittedal som følge av brannen langs togskinnene. De varsler at det vil komme en ny oppdatering klokken 21.