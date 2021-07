Alle kom inn på flere hundre studier

For en rekke studietilbud er det ingen venteliste.

NTB

På 529 ulike studier var det ingen poenggrense for søkere med ordinært vitnemål. Det betyr at alle søkerne ble tilbudt studieplass.

Tallene fra Samordna opptak viser at det var ingen poenggrense for søkere på ordinær kvote på 40,7 prosent av studiene. På førstegangsvitnemålkvoten er tallet enda høyere, her har hele 50,8 prosent av studiene ingen poenggrense.

Ordinær kvote består av alle søkere. Søkere som er høyst 21 år gamle og kun konkurrerer med vitnemål fra videregående, konkurrerer imidlertid også på den såkalte førstegangsvitnemålkvoten. På ordinær kvote kan man også få en rekke såkalte tilleggspoeng for blant annet alder, fullført folkehøyskole, og fullført førstegangstjeneste. Derfor er poenggrensene på ordinær kvote vanligvis høyere enn for førstegangssøkere.

Forskjellene er store mellom ulike studieområder. På pedagogiske fag har alle studietilbudene poenggrense på ordinær kvote, mens på helsefag gjelder det 98,6 prosent av studiene. For reiselivsfag er det kun 20 prosent av studietilbudene som har en poenggrense på ordinær kvote, mens alle søkerne kom inn på 80 prosent av tilbudene. For søkere med førstegangsvitnemål topper språkfag lista. Der har kun 16,4 prosent av tilbudene poenggrense.

På ordinær kvote er det som vanlig høyest poenggrense på medisinstudiene. Skal du begynne på medisin på Universitetet i Oslo i høst, må du ha 69,5 poeng, og det står 1.715 personer på venteliste. Det er en oppgang på 0,5 poeng fra i fjor.

På førstegangsvitnemålkvoten er det honorsprogrammet i realfag på Universitetet i Oslo som topper lista, med 62,8 poeng.