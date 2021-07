Elbil tok fyr etter kollisjon i Alver kommune

NTB

E39 i Alver kommune i Vestland fylke åpnes igjen om kort tid etter å ha vært stengt grunnet en trafikkulykke.

Vest politidistrikt opplyste i 13.20-tiden at bilen, som sørget for at trafikken sto stille, snart vil bli flyttet. Trafikken vil derfor komme i gang igjen om kort tid, trolig med manuell dirigering.

Nødetatene rykket ut fredag klokka 11.37 etter melding om en trafikkulykke på E39 på sørsiden av Eikefettunnelen i Alver kommune.

Ulykken skjedde da en bil skulle svinge av fra E39. Den havnet i motgående kjørefelt og kolliderte med en annen bil, opplyser politiet.

Det er ikke meldt om alvorlig skadde personer, skriver Bergensavisen.

Politiet melder at fem personer var involvert i ulykken. Én av dem er et barn på fem år.

Begge bilene som var involvert i ulykken, begynte å brenne. Den ene bilen som var involvert, skapte derimot hodebry for nødetatene. Det var nemlig en elbil som var vanskelig å slukke. Batteriet på bilen måtte nedkjøles kontinuerlig for å unngå varmeutvikling.