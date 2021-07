Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. Her under en pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge i januar.

NTB

Aldri før har så mange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. Likevel er det færre som tar lærerutdanning i år enn året før.

Det er 11.482 søkere som har fått tilbud om studieplass ved en lærerutdanning. Det er 417 færre enn i fjor, og nedgangen er størst for grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn.

– Det viktigste for meg er å sørge for at det ikke blir en trend, og at vi sørger for at tallene begynner å stige igjen, slik vi så i årene før, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim (H) til NTB.

Opptakstallene for høyere utdanning ble presentert av Asheim og Samordna opptak på Oslo Met fredag. I en pressemelding kort tid før presentasjonen gikk Oslo Mets prorektor for utdanning, Nina Waaler ut med en utfordring.

– Nå er det avgjørende at utdanningsinstitusjonene, myndighetene og praksisfeltet går sammen om å finne ut hvordan vi hever vilkår, status og interesse for læreryrket, sier Waaler.

Den jobben mener Asheim allerede er i gang.

– Vi har egne forum for lærerutdanningene, der vi har møter med både politikere og utdanningsinstitusjonene, sier statsråden.

Sju av ti har fått plass

Han understreker samtidig at hvis regjeringen kan gjøre mer, er de interessert i det.

Søkere til norske universiteter og høyskoler fikk tirsdag svar på om de har kommet inn. Av de 152.730 som søkte, er over 137.994 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak. Det er litt flere enn i fjor.

110.119 av dem har fått tilbud om studieplass.

Totalt har flere enn sju av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har flere enn halvparten kommet inn på førstevalget sitt. Prorektor Astrid Birgitte Eggen ved Universitetet i Stavanger vektla at det fortsatt er mange kvalifiserte søkere som ikke har fått studieplass, og oppfordret politikerne til å opprette flere studieplasser.

– Vi bevilget 4.000 studieplasser i 2020, og 4.000 til i 2021. Men vi må passe på at vi ikke bare oppdimensjonerer studiene, uten at kvaliteten følger etter, sier Asheim.

Flest førstegangssøkere på siviløkonomi

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen har fått aller flest førstevalgsøkere, etterfulgt av rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser. Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass, er bra for den enkelte og bra for Norge, sier Asheim i en pressemelding.

Helsefagutdanninger er det fagområdet som har klart flest planlagte studieplasser, søkere og der flest søkere får tilbud om studieplass. Ved årets opptak har 38.998 søkere valgt et helsefaglig studium som sitt førstevalg. Dette utgjør 25,5 prosent av alle søkere.

Mediefag er fagområdet som prosentvis øker mest. 363 flere har fått tilbud om studieplass som er 12 prosent flere enn i fjor. Også studier innen IKT øker mye.