Politiet fortsetter søket etter voldshendelse i Sandnes

NTB

Politiet fortsetter søket etter mannen som er siktet etter at en mann i 40-årene ble påført stikkskader i Sandnes torsdag kveld.

Mannen i 50-årene ble like før midnatt siktet for kroppsskade og besluttet pågrepet. Politiet har natt til fredag søkt etter ham med alle tilgjengelige ressurser, uten resultat.

– Vi fortsetter søket med samme innsats i dag, sier påtaleansvarlig Halvor Mathias Haver Elde i Sørvest politidistrikt.

De involverte har en relasjon, men er ikke i familie. Begge er kjenninger av politiet.

Så langt har politiet gjennomført kriminalteknisk undersøkelse på åstedet, samt avhør av fornærmede og vitner.

– Undersøkelser på stedet tyder på at hendelsen har skjedd utendørs. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å si noe om hva fornærmede og vitner har forklart. Det vi kan si, er at politiet ikke er kjent med at det har vært vitner til selve handlingen, sier Elde.

Hvilke redskap som ble brukt til å påføre skadene, er for tidlig å si.

Det var torsdag kveld at mannen i 40-årene ble funnet. Mannen hadde stikkskader, men var ikke alvorlig skadd. Han ble sendt til Stavanger universitetssjukehus.

Ifølge politiet er det ingen grunn til å tro at siktede vil utgjøre en fare for andre.