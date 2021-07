Solid flertall mot gjeninnføring av arveavgiften

NTB

I en fersk meningsmåling sier nesten sju av ti at de ikke ønsker at arveavgiften skal gjeninnføres.

Arveavgiften ble fjernet av Høyre-regjeringen i 2014. Både SV, MDG og Rødt ønsker å gjeninnføre den, mens de to største rødgrønne partiene, Ap og Sp, er imot.

At dette kan bli diskutert rundt forhandlingsbordet etter høstens valg er sannsynlig. Arveavgiften ligger an til å bli et stridstema på venstresiden etter valget, skriver Klassekampen.

Men blant nordmenn flest er motstanden stor. I en undersøkelse Sentio har utført for avisen, svarer nemlig bare 16 prosent at de ønsker arveavgiften gjeninnført, mens 15,7 prosent svarer vet ikke.

Hele 68,3 prosent vender tommelen ned.

Mange har fryktet at en rødgrønn regjering der SV er med vil gjeninnføre avgiften. Spesielt hvis regjeringen blir avhengig av SV – og kanskje også Rødt og MDG.

Men siden verken Høyre eller Frp ønsker avgiften tilbake, så er det flertall mot dette på Stortinget slik tinget er sammensatt nå.

Både SV, MDG og Rødt ønsker forskjellige endringer i arveavgiften mot slik den var innrettet før.